Erzincan’da kayıp muhtarın cansız bedeni bulundu

Bir süredir haber alınamayan muhtarı aramaya çıkan ekipler, uçurum kenarında devrilmiş vaziyette traktör buldu. Muhtarın, traktörün altında kalarak can verdiği tespit edildi.

Erzincan’ın Refahiye ilçesi Şahaloğlu köyünde ikamet eden 52 yaşındaki muhtar Ergün Gündüz’den bir süre haber alınamayınca, yakınları harekete geçerek jandarma ekiplerine haber verdi.

Ekipler, Gündüz’ü bulmak için arama çalışmaları başlattı.

Ürkütlü mevkisine gelen ekipler, uçuruma devrilmiş bir traktör olduğunu fark etti.

TAHKİKAT BAŞLATILDI

Çalışmalara katılan AFAD ekipleri ile traktörün yanına gidildiğinde, Ergün Gündüz’ün devrilen traktörün altında kaldığı tespit edildi.

Gündüz’ün cansız bedeni traktörün altından çıkarılarak, Refahiye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.