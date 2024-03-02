Erzincan'da terör propagandası yapan kişi cezaevine gönderildi

DHA
Erzincan'da terör örgütü propagandasına izin verilmedi.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince sosyal medya platformları üzerinden yapılan sanal devriye çalışmalarda DHKP/C terör örgütü propagandası yaptığı tespit edilen Ç.Ö. isimli şahıs gözaltına alındı.
Tutuklandı
Emniyetteki işlemleri tamamlanan Ç.Ö. sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.
Ç.Ö., Erzincan T Tipi Kapalı Cezaevi'ne teslim edildi.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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