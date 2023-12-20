Erzincan'da uyuşturucu yetiştirmek için evine iklimlendirme sistemi kurdu Erzincan'da evine kurduğu iklimlendirme sistemiyle kenevir yetiştirdiği belirlenen 1 kişi gözaltına alındı.

DHA

Erzincan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, evine kurduğu iklimlendirme sistemiyle hint keneviri yetiştirdiği belirlenen bir kişinin evine operasyon düzenledi.

Evine düzenek kurduğu ortaya çıktı

Yapılan aramada 18 kök kenevir bitkisi ile 85 gram kenevir tohumu ve iklimlendirme sistemi bulundu.

1 şüpheli gözaltına alındı

200x140x60 santimetrekare ebatlarında iklimlendirme sistemi ve yasa dışı kenevir yetiştirmede kullanılan malzemelerle ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)