Erzurum karayolunda tır devrildi, yol uzun süre ulaşıma kapandı Erzincan çıkışı Akyazı mevkiinde meydana gelen kaza nedeni ile trafik uzun süre aksadı. Kazada can kaybı yaşanmadı.

İHA

Erzincan-Erzurum karayolunda Rusya'dan Türkiye’ye malzeme taşıyan tır devrilerek iki şeridi de kapattı.

İki şeridin birden kapanması nedeniyle, yol uzun süre ulaşıma kapandı.

Kaza nedeniyle Erzincan-Erzurum karayolunda uzunca bir araç kuyruğu oluştu.

Kaza, Akyazı mevkiinde yaşandı

Kaza, Erzincan çıkışı Akyazı mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Rusya'dan Türkiye'ye malzeme getiren A. Necati Sural yönetimindeki 33 BMA 16 plakalı tır, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine bariyerlere çarparak devrildi.

Devrilen tırdaki sürücü yara almadı

Kazayı sürücü yara almadan atlatırken iki şeridi de kaplayacak şekilde devrilen tır ve yola malzemeler saçılması yolun ulaşıma kapanmasına neden oldu.

Araç kuyruğu oluştu

Erzincan-Erzurum kara yolunda uzunca araç kuyruğu oluşurken bir süre sonra alternatif yol olarak araçlar Ekşisu istikametine yönlendirildi.

Yapılan çalışmalar sonrasında tırın kaldırılması ve saçılan malzemelerin temizlenmesinin ardından Erzincan-Erzurum kara yolu yaklaşık 3 saat sonra ulaşıma yeniden açıldı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)