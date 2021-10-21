Erzurum'da 5 katlı bir apartmanda çıkan yangında tüm binayı saran alevler, 1 iş yerini ve 5 daireyi kullanılamaz hale getirdi.

Yakutiye ilçesine bağlı Gez Mahallesi Hastaneler Caddesi'nde, saat 22.30 sıralarında, iddiaya göre 5 katlı apartmanın zemin katında bulunan bir iş yerinin doğalgaz hattında oluşan sızıntıdan kaynaklı yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler tüm apartmanı sardı.

BİNA SAKİNLERİ, GÖZYAŞLARINA HAKİM OLAMADI

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve ambulans ekipleri sevk edilirken apartmanda yaşayan vatandaşlar kısa sürede tahliye edildi. Yangına müdahale eden itfaiye ekipleri, 30 dakikalık çalışmanın ardından yangını kontrol altına aldı. Olayda herhangi bir can kaybı yaşanmazken korku dolu anları yaşayan apartman sakinleri, yangının ardından gözyaşlarına hakim olamadı.

Polis olayla ilgili geniş güvenlik önlemi alırken itfaiye ekiplerinin apartman içerisinde soğutma çalışmaları bir süre devam etti.

Erzurum'da 5 katlı binada yangın ViDEO