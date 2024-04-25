Avrupa şehirleri araştırması: En ucuz kent İstanbul İsviçre'nin Zürih kenti, en pahalı şehirler sıralamasında ilk sırada yer aldı. İstanbul ise en ucuz şehir olarak öne çıktı.

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Dünyanın farklı şehirlerindeki yaşam maliyeti araştırmasında İstanbul'un yeri belli oldu.

42 şehrin yer aldığı gider endeksli listede, Avrupa'nın en pahalı kentleri sıralandı.

İsviçre'nin en büyük kenti Zürih, 104 puanda ilk sırada yer aldı. Cenevre, 100 puanla ikinciliğe yerleşti.

Fransa'nın başkenti Paris 91 puanla üçüncü olurken, bu şehri 89 puanla Kopenhag, 85 puanla Viyana, 83 puanla Londra izledi.

İstanbul en ucuz şehir

Söz konusu listedeki İstanbul ayrıntısı da göze çarptı. Buna göre Megakent, 44 puan ile en ucuz şehir oldu.

Europe Magazine tarafından aktarılan verilere göre, aynı kategoride St. Petersburg, Bükreş ve Moskova da bulunuyor.

Alman kentleri ayrıntısı

Endeksin aynı zamanda bazı ülkelerdeki "iç eşitsizlikleri" gösterdiği belirtilerek şunlar aktarıldı:

Frankfurt, 82 puanla Avrupa'nın en pahalı 8'inci ülkesi oldu. Berlin, 73 puanla 21'inci sırada yer alıyor.

Zürih ile New York karşılaştırıldı

The Economist'in ortaya koyduğu araştırmanın referans şehri 100 puan ile New York oldu. Buna göre 104 puanlı Zürih'in, ABD'nin en büyük ve en pahalı şehrinden bile daha maliyetli olduğu gözler önüne serildi.

Endeks sadece kiraları değil, aynı zamanda yemek, spor tesisleri ve okul harçları gibi diğer maliyetleri de karşılaştırıyor.