TCMB politika faizi kararı bugün Merkez Bankası, geçen ayki toplantısında politika faizini yüzde 50'ye çıkarmıştı, bugünkü kararında ise faizin yüzde 50'de sabit kalması görüşü ağırlık kazanıyor.

ensonhaber.com

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), nisan ayı Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısını bugün gerçekleştirecek.

Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan'ın başkanlık etmesi beklenen toplantının sonucunda "bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı" açıklanacak.

Karar metnindeki mesajlar takip edilecek

Faiz oranı ile birlikte paylaşılacak karar metnindeki mesajlar ilgi ile takip edilecek.

Türkiye ekonomi yönetiminin birinci hedefi enflasyonu düşürmek ve TCMB faiz kararlarını da dezenflasyon süreci doğrultusunda alıyor.

Şu anda politika faizi yüzde 50'de

Merkez Bankası, mart toplantısında yüzde 45 olan politika faizini 500 baz puan artırarak yüzde 50'ya yükseltmişti.

Bugünkü karar için beklenti

Bu toplantı için AA Finans'ın düzenlediği anketti yapılan tahminlere göre faizin yüzde 50'de sabit bırakılması bekleniyor.

Piyasa anketine göre ise TCMB bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı cari ay sonu beklentisi ise yüzde 50,00 olarak gerçekleşti.

Yabancıların faiz beklentisi de yüzde 50 oldu.

Saat 14.00'te açıklanacak

Merkez Bankası, faiz kararını bugün saat 14.00'te resmi internet sitesinden duyuracak.