Erzurum'da anne babasına bıçakla saldırdı! Anne hayatını kaybetti Dadaşkent semtinde bir kişi anne ve babasına bıçakla saldırması üzerine olay yerine giden ekipler annenin hayatını kaybederken, babanın ağır yaralı olduğu bilgisine ulaştı.

İHA Erzurum'da akıllara durgunuk veren bir olay yaşandı. Sebebi bilinmeyen bir şekilde aile içi tartışma çıktı. Yaşanan olay kentin Aziziye ilçesi'nde meydana geldi. Tartışmalarda nabızların yükselmesiyle bıçaklar konuştu. Dadaşkent semtinde kimliği belirsiz bir kişi yaşanan tartışmanın ardından anne ve babasına bıçakla saldırdı. Anne hayatını kaybetti İhbar üzerine olay yerine ekipler geldi. Yapılan incelemelerin ardından saldırıda anne S.K. hayatını kaybetti, baba ağır şekilde yaralandığı belirlendi. Öte yandan saldırganın da yaralı olduğu öğrenildi. İncelemeler sürüyor Anne otopsi için adli tıp kurumuna kaldırılırken ekipler olayla ilgili incelemelere devam ediyor.