Euro
9.7207
0.54%
Dolar
8.266
0.32%
Altın
454.93
0.58%
Borsa
1.392
0%
Bitcoin
488.870
-1.58%
EXEN Coin
20.16
-5.26%
7ºC
İstanbul
Güneşli 7 C

    Erzurum'da bebeğin üzerine kaynar süt döküldü

    Ocaktaki kaynayan sütün üzerine dökülmesi sonucu feci şekilde yanan 1 yaşındaki Yusuf, tedaviye alındı.
    • İHA
    • 01.04.2021 - 08:53
    • Güncelleme : 01.04.2021 - 09:31
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Erzurum'da bebeğin üzerine kaynar süt döküldü

    Erzincan’da anneanne ve babaannesinin yanında oyun oynayan 1 yaşındaki Yusuf Kadam, emekleyerek mutfağa gitti.

    Burada fırın kapağıyla oynayan Mninik Yusuf, talihsiz bir kaza yaşadı.
    Ocak üstünde kaynayan süt bir anda Yusuf’un başından aşağıya döküldü.

    FECİ ŞEKİLDE YANDI

    Yaralı bebek yakınları tarafından Yusuf Erzincan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından ise Erzurum Şehir Hastanesi'ne sevk edilerek tedavi altına alındı. Minik Yusuf’un başında, boynunda, göğsünde ve kollarında ikinci derecede yanıklar olduğu belirlendi.

    Erzurum'da üzerine kaynar süt dökülen 1 yaşındaki çocuk feci şekilde yandı

    "KİMSE ÇOCUĞUNU YALNIZ BIRAKMASIN"

    Anneanne Ayşe Bulut, “Cezvede süt kaynarken Yusuf da ocağın oraya gelmiş. Ocağın kapağıyla oynarken süt üzerine döküldü. Kahve yapacaktım süt üzerine döküldü. Herkese ders olsun kimse çocuğunu yalnız bırakmasın.” diye konuştu.

    Küçük çocuğun Erzurum Şehir Hastanesi Yanık Tedavi Merkezi'nde tedavisi devam ediyor.

    Erzurum da bebeğin üzerine kaynar süt döküldü #1

    Erzurum da bebeğin üzerine kaynar süt döküldü #2

    Erzurum da bebeğin üzerine kaynar süt döküldü #3

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir