Erzurum'da hırsızlar cinsel performans artırıcı ilaçları çaldı

Eczaneye girerek cinsel performans artırıcı ilaç çalan iki hırsız 32 kameradan 102 saatlik güvenlik kamerası görüntülerinin inlecenmesi ardından yakalanarak tutuklandı.

Erzurum'un Yakutiye ilçesinde gece saatlerinde 2 kişi bir eczanenin kapısını kırıp içeriye girdi.

Şüpheliler eczanenin deposundan krem, şampuan, kadın kol saati ve cinsel performans artırıcı ilaçları alıp kaçtı.

Sabah iş yerine geldiğinde olayı fark eden eczacı, durumu polise bildirdi.

102 saat kamera incelendi

Erzurum Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, iş yerininkinin de olduğu toplam 32 kameradan 102 saatlik güvenlik kamerası görüntüsünü inceledi.

Eczaneyi soyan hırsızlar cinsel performans artırıcı ilaçları götürdü VİDEO

Şüpheliler yakalandı

Olayın şüphelileri olduğu tespit edilen, hırsızlıktan çok sayıda suç kayıtları bulunan Şahin D. ile Cihangir B., 1 hafta araylasaklandıkları evde yakalanıp gözaltına alındı.

2 şahıs tutuklandı

Emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilen Cihangir B. ve Şahin D., 16 Kasım- 5 Aralık tarihleri arasında gerçekleştirdikleri 4 ayrı hırsızlık olayından tutuklandı.

"Tuvaleti kullanmış temizlemeden çıkmışlar"

DHA'nın haberine göre, şüphelilerin depodan yaklaşık 10 bin liralık ürün çaldığını söyleyen eczacı Ömür Alemdar, "Eczanenin hemen altında depo var. Kapıyı kırarak içeri girmişler. Krem, şampuan kadın kol saati ve cinsel performans artırıcı ilaçlardan almışlar.

Bunları artık kendileri mi kullanacak, arkadaşları için mi aldılar bilemiyorum. Hırsızlar depodan çıkarken alt kattaki tuvaleti de kullanmış, temizlemeden çıkmışlar." diye konuştu.