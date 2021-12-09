İş yeri sahibini silahla yaralayarak kaçan kuyumcu hırsızı, 345 saatlik kamera görüntüsünün incelenmesinin ardından yakalanarak cezaevine gönderildi.

4 Aralık Cumartesi günü Erzurum'un Yakutiye ilçesine bağlı Rabiaana Mahallesi Taşmağzalar Caddesi üzerinde bulunan kuyumcuya giden Maruf D., başında bere ve yüzünde maskeyle girerek altın ayırttı.

Daha sonra, akşam 17.00 sıralarında elinde tabancayla dükkana giren Maruf D., iş yeri sahibi Oğuzhan Özünal'ı bacağından vurarak yaraladı.

Olay yerinden kaçan zanlıyı yakalamak için polis ekipleri, hummalı bir çalışma başlattı.

345 SAATLİK KAYIT İNCELENDİ

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet ve Gasp Büro Amirliği ekiplerince zanlının yakalanmasına yönelik yapılan çok yönlü çalışmalarda, KGYS ve iş yerlerine ait toplamda 345 saatlik kamera görüntülerinin incelenmesi sonucu olayı gerçekleştiren, zanlının Maruf D. isimli şahıs olduğu tespit edildi.

Erzurum'da kuyumcuyu yaralayan hırsız yakalandı VİDEO ARŞİV







SİLAHLA YAKALANIP TUTUKLANDI

Şüpheli Maruf D.'nin yakalanmasına yönelik tespit edilen Karaçoban ilçesindeki iki ayrı adrese, Özel Harekat timleri ve cinayet- gasp büro amirliği ekiplerince operasyon düzenlendi. Operasyonda zanlı ve olay günü kullandığı silah ele geçirildi.

Zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi.



