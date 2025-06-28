Erzurum'da taş ocağında göçük: 3 ölü

Erzurum’un Oltu ilçesine bağlı kırsal Dutlu Mahallesi’ndeki bir taş ocağında, saat 11.00 sıralarında göçük meydana geldi. Oltu taşı çıkarmak için çalışan Tayfur Narşap, Ömer Narşap ve Temel Korkmaz toprak altında kaldı.

3 İŞÇİ HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine bölgeye AFAD, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan çalışmalar sonucunda iki işçinin cansız bedenine ulaşıldı. Yaralı olarak çıkarılan üçüncü işçi de olay yerinde hayatını kaybetti.

Tayfur ve Ömer Narşap ile Temel Korkmaz’ın cenazeleri hastane morguna kaldırılırken, jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

YAKINLARI GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Göçük sonrası Oltu Devlet Hastanesine kaldırılan 3 taş ocağı işçinin yakınları hastane önünde yoğunluk oluşturdu. Belediye Başkanı Adem Çelebi’nin 3 madencinin de hayatını kaybettiğini açıklamasının ardından yakınları baygınlık geçirdi.