Petrol
93.28
1.00%
Euro
18.1189
0.08%
Dolar
18.2
0.02%
Altın
1.002
0.99%
Borsa
3223
2.55%
Bitcoin
364.134
-1.03%
BTXN Coin
4.90
7.69%
Bitexen
24ºC
İstanbul
Çok bulutlu 24 C

    Erzurum'da tayini çıkan öğretmen yeni görev yerine giderken trafik kazasında öldü

    Erzurum'un Karayazı ilçesinde şarampole devrilen otomobildeki öğretmen öldü, 2 kişi yaralandı.
    • 03.09.2022 - 14:51
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Erzurum'da tayini çıkan öğretmen yeni görev yerine giderken trafik kazasında öldü

    Erzurum'un Karayazı ilçesinde Hüseyin Kılıç idaresindeki 32 HK 067 plakalı otomobil, Karayazı-Hınıs kara yolunun Karayazı mevkisinde şarampole devrildi.

    Kazada sürücü ile otomobildeki Gamze Yavuz yaralandı, 26 yaşındaki Özge Kılıç hayatını kaybetti.

    Yaralıların durumu iyi

    Ambulanslarla Erzurum Atatürk Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

    Kazada ölen Özge Kılıç'ın öğretmen olduğu, tayini çıktığı için yakınlarıyla Karayazı'dan yeni görev yeri Hınıs'a gittiği öğrenildi.

    Erzurum da tayini çıkan öğretmen yeni görev yerine giderken trafik kazasında öldü #1


    İlginizi Çekebilir

    Genç girişimci Aslı günlük 300 USD kazanıyor!
    Btcrobo

    Genç girişimci Aslı günlük 300 USD kazanıyor!

    Fenerbahçe, Batshuayi'nin maliyetini açıkladı
    Transfer dosyası

    Fenerbahçe, Batshuayi'nin maliyetini açıkladı

    Giresun'da inşaattan düşen şahıs hayatını kaybetti
    3. Sayfa

    Giresun'da inşaattan düşen şahıs hayatını kaybetti

    Görüş Bildir