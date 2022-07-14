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    Erzurum’da top oynayan gençlere bıçakla saldırdı: 1 yaralı

    Parkta top oynayan gençlerle yoldan geçen şahıslar arasında çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgana bir kişi bıçakla yaralanırken, olaya karışan grup olay yerinden kaçarak uzaklaştı.
    • 14.07.2022 - 13:30
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    Erzurum’da top oynayan gençlere bıçakla saldırdı: 1 yaralı

    Erzurum’un Yakutiye ilçesi Üniversite kavşağında bulunan mesire alanında top oynayan gençler ile yoldan geçen ve alkollü olduğu iddia edilen 3 kişilik grup arasında sözlü tartışma çıktı.

    Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine şahıslardan biri bıçakla gençlere saldırdı.

    Gençlerden birini yaraladı

    Bu sırada D.B. göğsünden bıçakla yaralandı.

    Yaralı olay yerine gelen 112 sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalesinin ardından Atatürk Üniversitesi Araştırma hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

    Erzurum’da top oynayan gençlere bıçakla saldırdı: 1 yaralı #1

    Bıçağı kaçarken ağacın altına attı

    Kavgada kullanılan bıçağı kaçarken ağacın altına atan şahısların yakalanması için polis çalışma başlattı.

    İHA’nın haberine göre polis, ağaç altındaki bıçağı alarak olayla ilgili inceleme başlattı.

    Erzurum’da top oynayan gençlere bıçakla saldırdı: 1 yaralı #2

    Erzurum’da top oynayan gençlere bıçakla saldırdı: 1 yaralı #3


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