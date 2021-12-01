Euro
15.2161
-2%
Dolar
13.4066
-1.93%
Altın
775.42
-0.43%
Borsa
1.81
0%
Bitcoin
758.317
4.54%
BTXN Coin
50.77
-3.36%
5ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 5 C

    Erzurum'daki alacak-verecek davasında silahlar konuştu

    Palandöken ilçesinde, alacak-verecek husumeti bulunan iki grup karşılaştı. Başlayan sözlü tartışma sonucunda taraflar bellerindeki silahla ateş açmaya başladı.
    • İHA
    • 01.12.2021 - 09:23
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Erzurum'daki alacak-verecek davasında silahlar konuştu

    Erzurum'un Palandöken ilçesinde, aralarında alacak- verecek husumeti bulunan iki grup karşılaştı.

    Mahallede karşılaşan gruplar arasında başlayan tartışmanın alevlenmesi sonucu, kavga kaçınılmaz oldu.

    SİLAHLAR KONUŞTU

    Taraflardan Zafer H., Abdullah B. ve Mehmet T. diğer taraf olan Şahin T.’nin üzerine yürüyerek belinden çıkarttıkları silahla Şahin T.'yi ayağından vurdular.

    Bölgedeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

    Erzurum daki alacak-verecek davasında silahlar konuştu #1

    YARALI TEDAVİ ALTINA ALINDI

    Yaralı Şahin T. ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken olay yerinden araçla uzaklaşan 3 şüpheli şahıs ise polisin yakın takibi sonrası yakalanarak gözaltına alındı.

    Erzurum daki alacak-verecek davasında silahlar konuştu #2

    Erzurum daki alacak-verecek davasında silahlar konuştu #3

    İlginizi Çekebilir


    Görüş Bildir