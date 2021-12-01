Erzurum'daki alacak-verecek davasında silahlar konuştu

Palandöken ilçesinde, alacak-verecek husumeti bulunan iki grup karşılaştı. Başlayan sözlü tartışma sonucunda taraflar bellerindeki silahla ateş açmaya başladı.

Erzurum'un Palandöken ilçesinde, aralarında alacak- verecek husumeti bulunan iki grup karşılaştı.

Mahallede karşılaşan gruplar arasında başlayan tartışmanın alevlenmesi sonucu, kavga kaçınılmaz oldu.

SİLAHLAR KONUŞTU

Taraflardan Zafer H., Abdullah B. ve Mehmet T. diğer taraf olan Şahin T.’nin üzerine yürüyerek belinden çıkarttıkları silahla Şahin T.'yi ayağından vurdular.

Bölgedeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

YARALI TEDAVİ ALTINA ALINDI

Yaralı Şahin T. ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken olay yerinden araçla uzaklaşan 3 şüpheli şahıs ise polisin yakın takibi sonrası yakalanarak gözaltına alındı.