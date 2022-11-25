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- Esenler'de bebek arabalı kadını almayan minibüs şoförü: Çalışmıyorum
Esenler'de bebek arabalı kadını almayan minibüs şoförü: Çalışmıyorum
Bebek arabasıyla binmek istediği minibüse alınmayan kadın ve minibüs şoförü arasında çıkan tartışma, cep telefonu kamerasına yansıdı.
- 25.11.2022 - 16:25
- Güncelleme : 25.11.2022 - 16:53
İstanbul'un Esenler ilçesinde bir kadın, bebek arabasındaki bebeği ile dolmuşa binmek istedi.
Bunun üzerine minibüs şoförü, kadına tepki göstermeye başladı.
Bebek arabasının yer kapladığını öne süren şoför, anne ile bebeğini minibüse almadı.
"Çalışmıyorum"
Kadın ile tartışan şoför sinirlenerek, "Çalışmıyorum" diyerek tepki gösterip kadını aracından indirdi.
O anlar kayıt altına alındı
DHA'nın haberine göre, yaşanan tartışma cep telefonu kamerası ile saniye saniye görüntülendi.
Esenler'de bebek arabası var diye dolmuşa almadı VİDEO