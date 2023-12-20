İstanbul 'un Esenler ilçesine bağlı Mimar Sinan Mahallesi'nde bulunan 95. Sokak'taki üç katlı binanın giriş katındaki mobilya atölyesinde, henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Alevler, üst katlardaki evlere de sıçradı.
Olayın ihbar edilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
5 kişi yaralı olarak kurtarıldı
Apartmanda oturan ve yangın nedeniyle yaralanan vatandaşlardan 5'i, itfaiye ekiplerince kurtarılarak olay yerindeki sağlık ekiplerine teslim edildi.
Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar, daha sonra ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.
3. kattaki yaşlı kadın hayatını kaybetti
İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürülen yangının ardından yapılan incelemede, binanın 3. katında kalan Nazmiye Karacadağlı'nın (80) hayatını kaybettiği belirlendi.
Karacadağlı'nın cesedi, Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Yaralılardan birinin durumu ağır
Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan birinin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
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