Esenler'de iş yerinde yangın: 1 ölü 5 yaralı İstanbul Esenler'de bir binanın giriş katındaki mobilya atölyesinde çıkan ve üst katlardaki evlere sıçrayan yangında 1 kişi hayatını kaybetti, biri ağır 5 kişi yaralandı.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

AA & Ensonhaber

İstanbul 'un Esenler ilçesine bağlı Mimar Sinan Mahallesi'nde bulunan 95. Sokak'taki üç katlı binanın giriş katındaki mobilya atölyesinde, henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Alevler, üst katlardaki evlere de sıçradı.

Olayın ihbar edilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

5 kişi yaralı olarak kurtarıldı

Apartmanda oturan ve yangın nedeniyle yaralanan vatandaşlardan 5'i, itfaiye ekiplerince kurtarılarak olay yerindeki sağlık ekiplerine teslim edildi.

Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar, daha sonra ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

3. kattaki yaşlı kadın hayatını kaybetti

İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürülen yangının ardından yapılan incelemede, binanın 3. katında kalan Nazmiye Karacadağlı'nın (80) hayatını kaybettiği belirlendi.

Karacadağlı'nın cesedi, Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Yaralılardan birinin durumu ağır

Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan birinin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.