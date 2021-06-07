Arkadaşlarıyla sohbet eden bir genç, otomobiline bineceği esnada araçtan inen bir şahıs tarafından kurşun yağmuruna tutularak ağır yaralandı.

İstanbul'un Esenler ilçesine bağlı Turgutreis Mahallesi’nde arkadaşlarıyla sohbet ettikten sonra aracına yönelen 30 yaşındaki Ç.C.'nin yanına, sokağın başında bekleyen ve içerisinde üç kişinin olduğu otomobil yaklaştı.

Şahıslardan biri otomobilden çıkarak, Ç.C.'ye silahlı saldırıda bulundu.

SOKAK ORTASINDA KURŞUN YAĞDIRDI

Kanlar içinde kalan genç yere yığılırken, silahlı saldırgan ise geldiği otomobile binip diğer şüphelilerle birlikte olay yerinden kaçtı. Dehşet anları ise kameralara yansıdı.

AĞIR YARALANDI

Saldırının ardından çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı genci yaptıkları ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı. Ameliyata alınan gencin sağlık durumunun ağır olduğu, tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

SALDIRGANLAR ARANIYOR

Polis ekipleri ise olay yerinde incelemelerde bulunarak, kaçan şahısları yakalamak için çalışma başlattı. Yaralanan gencin otomobili de incelenmek üzere çekici yardımıyla emniyete götürüldü.

Esenler'de silahlı saldırı kamerada VİDEO