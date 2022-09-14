Petrol
92.47
-0.75%
Euro
18.2517
0.32%
Dolar
18.2537
0.02%
Altın
999.39
0.03%
Borsa
3377
0.00%
Bitcoin
374.053
-8.71%
BTXN Coin
6.56
-3.24%
Bitexen
20ºC
İstanbul
Güneşli 20 C

    Esenler’de, taksi şoförü motosiklet sürücüleri tarafından darbedildi

    Taksi şoförü Erol Ünal, cadde üzerinde yolcu almasına tepki gösteren motosiklet sürücüleri tarafından darbedildi. Saldırı sırasında arabanın aynaları ve camları da kırıldı.
    • 14.09.2022 - 10:14
    • Güncelleme : 14.09.2022 - 11:01
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Esenler’de, taksi şoförü motosiklet sürücüleri tarafından darbedildi

    İstanbul’un Esenler ilçesine bağlı Menderes Mahallesi'nde yolcu almak için cadde üzerinde duran taksi şoförü Erol Ünal’a, arkasından gelen motosiklet sürücüleri korna çalarak tepki gösterdi.

    Ünal el işareti ile ‘bekleyin’ işareti yapınca, motosiklet sürücüleri taksinin önünü kesip Ünal’ı darbetti.

    DHA’nın haberine göre; taksinin ön camı ve dikiz aynaları kırıldı, kaportaya zarar verildi. Hastanede tedavi gören taksi şoförü, saldırganlardan şikayetçi oldu.

    “Zorla içeri girerek beni dışarı çıkarmak istediler”

    Taksi şoförü Erol Ünal, hastane önünden yolcu alırken arkasından gelen 3-4 motosiklet sürücüsünün kornaya bastığını, kendisinin de “Bir dakika yolcu alıyorum.” dediğini anlattı.

    Bu sırada motosiklet sürücülerinden birinin önünü keserek, arabanın üstüne çıktığını söyleyen Ünal, "Arabanın halini görüyorsunuz, camlarını kırdılar. Yolcu da şahit oldu. Beni darbettiler. Kapımı açıp zorla içeri girerek beni dışarı çıkarmak istediler.

    Esenler’de, taksi şoförü motosiklet sürücüleri tarafından darbedildi #1

    “Aldığım darbelerden dolayı rahat yürüyemiyorum”

    Çevredekiler polis gelene kadar yardım ettiler. Onlar da kaçıp gittiler. Ambulansla hastaneye gittim. Darp raporu aldıktan sonra, karakola gidip ifade verdim. Yüzümde yara var. Ayağıma cam kırıkları battı. Aldığım darbelerden dolayı rahat yürüyemiyorum." dedi.

    Esenler’de, taksi şoförü motosiklet sürücüleri tarafından darbedildi VİDEO

    Esenler’de, taksi şoförü motosiklet sürücüleri tarafından darbedildi #2

    Esenler’de, taksi şoförü motosiklet sürücüleri tarafından darbedildi #3

    Esenler’de, taksi şoförü motosiklet sürücüleri tarafından darbedildi #4


    Kripto milyoneri Türk kadını nasıl başarılı oldu?
    Advertorial

    Kripto milyoneri Türk kadını nasıl başarılı oldu?

    Esenyurt’ta taciz iddiası: 10 kişiden dayak yedi
    3. Sayfa

    Esenyurt’ta taciz iddiası: 10 kişiden dayak yedi

    Zonguldak'ta damadın arkadaşlarından geline 'hamile sevgili' şakası
    3. Sayfa

    Zonguldak'ta damadın arkadaşlarından geline 'hamile sevgili' şakası

    Görüş Bildir