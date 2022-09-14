Taksi şoförü Erol Ünal, cadde üzerinde yolcu almasına tepki gösteren motosiklet sürücüleri tarafından darbedildi. Saldırı sırasında arabanın aynaları ve camları da kırıldı.

İstanbul’un Esenler ilçesine bağlı Menderes Mahallesi'nde yolcu almak için cadde üzerinde duran taksi şoförü Erol Ünal’a, arkasından gelen motosiklet sürücüleri korna çalarak tepki gösterdi.

Ünal el işareti ile ‘bekleyin’ işareti yapınca, motosiklet sürücüleri taksinin önünü kesip Ünal’ı darbetti.

DHA’nın haberine göre; taksinin ön camı ve dikiz aynaları kırıldı, kaportaya zarar verildi. Hastanede tedavi gören taksi şoförü, saldırganlardan şikayetçi oldu.

“Zorla içeri girerek beni dışarı çıkarmak istediler”

Taksi şoförü Erol Ünal, hastane önünden yolcu alırken arkasından gelen 3-4 motosiklet sürücüsünün kornaya bastığını, kendisinin de “Bir dakika yolcu alıyorum.” dediğini anlattı.

Bu sırada motosiklet sürücülerinden birinin önünü keserek, arabanın üstüne çıktığını söyleyen Ünal, "Arabanın halini görüyorsunuz, camlarını kırdılar. Yolcu da şahit oldu. Beni darbettiler. Kapımı açıp zorla içeri girerek beni dışarı çıkarmak istediler.





“Aldığım darbelerden dolayı rahat yürüyemiyorum”

Çevredekiler polis gelene kadar yardım ettiler. Onlar da kaçıp gittiler. Ambulansla hastaneye gittim. Darp raporu aldıktan sonra, karakola gidip ifade verdim. Yüzümde yara var. Ayağıma cam kırıkları battı. Aldığım darbelerden dolayı rahat yürüyemiyorum." dedi.

Esenler’de, taksi şoförü motosiklet sürücüleri tarafından darbedildi VİDEO

