DHA
İstanbul'un Esenyurt ilçesinde, kentsel dönüşüm kapsamında riskli yapıların yıkımları devam ediyor.
6 katlı bina, kontrollü yıkım sırasında çöktü
İlçede yıkımı devam eden 6 katlı binanın kontrollü yıkımı sırasında meydana gelen çökme korku dolu anlar yaşattı.
Yoldakiler büyük tehlike atlattı
Bina, caddeye çökerken yoldakiler büyük tehlike atlatırken, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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