DHA

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde, kentsel dönüşüm kapsamında riskli yapıların yıkımları devam ediyor.

6 katlı bina, kontrollü yıkım sırasında çöktü

İlçede yıkımı devam eden 6 katlı binanın kontrollü yıkımı sırasında meydana gelen çökme korku dolu anlar yaşattı.

Yoldakiler büyük tehlike atlattı

Bina, caddeye çökerken yoldakiler büyük tehlike atlatırken, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)