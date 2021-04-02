Esenyurt'ta sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil, çöp konteynerlerine çarpıp manava girdi. Kazada biri ağır 2 kadın yaralandı.

İstanbul'un Esenyurt ilçesi Talatpaşa Mahallesi'nde yaşanan olayda, hızlı ilerlediği öne sürülen otomobil sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Otomobil, çöp konteynerlerine çarptıktan sonra manava daldı.

2 KADIN SAVRULDU

Bu sırada manav önünde bulunan kadınlar da otomobil ve konteynerlerin çarpmasıyla savruldu.

Kazayı görenler, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirirken, ekipler kısa sürede olay yerine geldi. Sağlık ekipleri, 1'i ağır 2 yaralıyı yaptıkları ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı.

Esenyurt'ta araç kadınlara çarpıp manava girdi ViDEO

Polis ekipleri ise kazaya karışan sürücüyü ifadesini almak üzere polis merkezine götürdü.

"BİR TANE TÜMSEK YOK"

Kazayı gören çevredeki dükkanın sahiplerinden Feyzullah Uçar, "Burada yaşanan kaza, tamamen eksikliklerden kaynaklıdır. Okul çıkışının olmasına rağmen bir tane tümsek yok. Kazada 2 yaralımız var. Buranın 100 metre ilerisinde okul var. Tümsek olmaması yüzünden araçlar kontrolsüz bir şekilde geçiyor." dedi.











