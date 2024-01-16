Esenyurt'ta bankadan çıkan vatandaşı gasbettiler! Dehşet anları kamerada Banka şubesinden para çeken vatandaşı silah zoruyla yere yatırarak döven 4 gaspçı, paraları alarak kayıplara karıştı. Dehşete düşüren o anlar, caddede bulunan güvenlik kamerasına yansıdı.

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İHA

Esenyurt'ta yaşanan olaylara bir yenisi daha eklendi.

Hadımköy yolu üzerinde bulunan bir katılım bankası şubesinden 2 milyon TL para çeken vatandaşı takip eden 4 şahıs, arabasına bindiği esnada harekete geçti.

Silah zoruyla talihsiz adamı yere yatıran zanlılar, para dolu çantayı almaya çalıştı.

Para çeken şahsın direnmesin üzerine yumruklar savuran saldırganlar, çantanın içinden alabildiklerini alarak, kayıplara karıştı.

Çevredekilerden yardım istedi

O anlar kameralara saniye saniye yansıdı. Görüntülerde 3 şahıs yerdeki adamı döverek çantayı almaya çalışıyor. Zanlılar bir süre sonra çantadan alabildikleri ile kaçıyor. Mağdur şahıs ise çevreye bağırarak yardım istiyor.

Yaşananları cep telefonu ile görüntüleyen görgü şahidi Ömer Hazır, "Burada abiyi gasbettiler. Biz de görüntülerini çektik. Sürüklediler ve abinin dudağını patlattılar." dedi.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, geniş çaplı çalışma başlattı. Güvenlik kameralarını inceleyen polis, zanlıların kullandığı aracı ve eşkalleri tespit etti. Zanlıların yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)