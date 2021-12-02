İki hafif ticari aracın çarpışması sonucu 1'i kadın 3 kişi yaralanarak hastaneye kaldırılırken, kaza yapan araçların arasında kalmaktan bir yaya son anda kurtuldu. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

İstanbul’un Esenyurt ilçesi Atatürk Mahallesi Adnan Menderes Caddesi üzerinde Salih Demir'in idaresindeki 34 ER 5227 plakalı hafif ticari araç dönüş yaptığı sırada, rampadan inen 34 DN 3573 plakalı hafif ticari araç çarptı.

Saat 08.15 sırlarında meydana gelen kaza sonucu Demir'in eşi, çocuğu ve diğer aracın sürücüsü hafif şekilde yaralandı.

Kaza anında bir yaya, iki aracın arasında kalmaktan son anda kurtuldu.

3 YARALININ DA DURUMU İYİ

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları ilk müdahalenin ardından yaralıları hastaneye kaldırdı.

3 yaralının da durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaza anı ve bir yayanın son anda kurtulduğu anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Esenyurt'ta çarpışan iki aracın arasından kurtulmayı başardı VİDEO



“AŞIRI DERECE DE HIZLIYDI”

Kendilerine çarpan sürücünün aşırı derece de hızlı olduğunu söyleyen Salih Demir, “Ben sol tarafa dönüş alıyordum. Dönüş alırken, yukarıdan gelen araç aşırı derece de hızlıydı, çarptı. Eşim ve oğlum yaralandı. Diğer aracın sürücüsünü göremedim. Hastaneye gittiğini söylüyorlar. Oğlumun çenesinde yaralanma var. Eşim de epilepsi hastası olduğu için panik yaptı.” dedi.