Haberler

3. Sayfa Haberleri

Esenyurt'ta eşiyle tartışan adam sopayla aracına saldırdı

Esenyurt'ta eşiyle tartışan adam sopayla aracına saldırdı

Eşine bağırmaya başlayan adam, çevredekilerin müdahale etmesine rağmen aracına sopayla vurmaya ederken, içeriden bebek çığlıkları yükseldi. Yaşanan o anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.