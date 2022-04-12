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- Esenyurt'ta eşiyle tartışan adam sopayla aracına saldırdı
Esenyurt'ta eşiyle tartışan adam sopayla aracına saldırdı
Eşine bağırmaya başlayan adam, çevredekilerin müdahale etmesine rağmen aracına sopayla vurmaya ederken, içeriden bebek çığlıkları yükseldi. Yaşanan o anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.
- 12.04.2022 - 10:39
- Güncelleme : 12.04.2022 - 11:04
İstanbul'un Esenyurt ilçesi Necip Fazıl Kısakürek Mahallesi’nde yaşanan olayda bir şahıs, eşi ve çocuğunun bulunduğu araçta bağırmaya başladı.
Adamla kadının arasında başlayan tartışma kavgaya dönüşürken, çevredeki vatandaşlar olaya müdahale etti.
Sopayla aracının camına vurmaya başladı
Gözü dönmüş adam, gelen tepkilere aldırmadan eline aldığı sopayla aracının camına vurmaya başladı.
Esenyurt'ta eşiyle tartışan adam sopayla aracına saldırdı
Eşi ve çocuğunu alıp, uzaklaştı
Arabanın içindeki küçük çocuğun çığlıkları mahallede yankılandı. Mahalleliye hakaret de eden şahıs, bir süre sonra eşi ve çocuğunu da alarak son sürat olay yerinden uzaklaştı.