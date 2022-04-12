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    Esenyurt'ta eşiyle tartışan adam sopayla aracına saldırdı

    Eşine bağırmaya başlayan adam, çevredekilerin müdahale etmesine rağmen aracına sopayla vurmaya ederken, içeriden bebek çığlıkları yükseldi. Yaşanan o anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.
    • 12.04.2022 - 10:39
    • Güncelleme : 12.04.2022 - 11:04
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    Esenyurt'ta eşiyle tartışan adam sopayla aracına saldırdı

    İstanbul'un Esenyurt ilçesi Necip Fazıl Kısakürek Mahallesi’nde yaşanan olayda bir şahıs, eşi ve çocuğunun bulunduğu araçta bağırmaya başladı.

    Adamla kadının arasında başlayan tartışma kavgaya dönüşürken, çevredeki vatandaşlar olaya müdahale etti.

    Sopayla aracının camına vurmaya başladı

    Gözü dönmüş adam, gelen tepkilere aldırmadan eline aldığı sopayla aracının camına vurmaya başladı.

    Esenyurt'ta eşiyle tartışan adam sopayla aracına saldırdı

    Eşi ve çocuğunu alıp, uzaklaştı

    Arabanın içindeki küçük çocuğun çığlıkları mahallede yankılandı. Mahalleliye hakaret de eden şahıs, bir süre sonra eşi ve çocuğunu da alarak son sürat olay yerinden uzaklaştı.

    Esenyurt ta eşiyle tartışan adam sopayla aracına saldırdı #1

    Esenyurt ta eşiyle tartışan adam sopayla aracına saldırdı #2


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