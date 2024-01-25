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Esenyurt'ta eski karısını defalarca bıçakladı: Sokak ortasında dehşet

Esenyurt'ta eski karısını defalarca bıçakladı: Sokak ortasında dehşet Eski eşi Ömer Avşar tarafından defalarca bıçaklanan ve yaralanan M.A'nın tedavisi, hastanede devam ediyor.