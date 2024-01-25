İHA
Esenyurt Üçevler Mahallesi 926. Sokak üzerinde 4 çocuk sahibi Ömer Avşar, eski eşi M.A.‘nın yaşadığı binanın kapısının önüne geldi.
Burada eski eşini defalarca bıçakladı...
Olay sonrası sokağa polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralı kadın ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Bir süre sonra Ömer Avşar, 904. Sokak'taki bodrum katta bulunan evinde ölü bulundu.
Talihsiz kadının tedavisi sürüyor
Yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Eve giren olay yeri inceleme ekipleri daire içerisinde çalışma yaptı.
Yapılan incelemenin sonunda Ömer Avşar'ın cansız bedeni, cenaze aracına bindirilerek Adli Tıp morguna götürüldü.
Bıçaklanarak yaralanan M.A.’nın ise hastanede tedavisinin devam ettiği öğrenildi.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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