Kiracı-ev sahibi anlaşmazlığında bir kez daha şiddet görüntüleri ortaya çıktı.
İstanbul'un Esenyurt ilçesine bağlı Çınar Mahallesi'nde, 5 katlı binanın en üst katında oturan Ali. S., bir süre önce 3. katta bulanan dairesini Mustafa K.'ye kiraladı.
Kıracı 'çıkmam' dedi, tartışma kavgaya dönüştü
Öncek gün saat 19.00 sıralarında ev sahibi Ali S., Mustafa K.'nin evinden çıkmasını istedi. Evden çıkmayan Mustafa K. ile ev sahibi Ali S. arasında tartışma çıktı. Büyüyerek devam eden tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü.
Sopa ve taşlarla birbirlerine saldırdılar: 6 yaralı
Kavgaya, yakınlarının da dahil olmasıyla birlikte taraflar birbirlerine sopa ve taşlarla saldırmaya başladı. Kavgada sopa ve taş isabet eden 6 kişi yaralandı. Olayda kontrolden çıkan öfkeli bir kişi araçlara sopayla vurarak içindeki kıyafetleri yerlere savurdu. Ardından başka bir kişi ise binaya taş ve sopa fırlattı.
İki taraf da şikayetçi oldu
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralılara olay yerinde müdahale etti. İfade için karakola götürülen taraflar ise birbirinden şikayetçi oldu. O anlar ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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