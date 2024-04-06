Esenyurt'ta evden çıkmayan kiracı ile ev sahibi kavga etti: 6 yaralı İstanbul Esenyurt'ta evden çıkmadığı iddia edilen kiracı ile ev sahibi arasında çıkan kavgada 6 kişi yaralanırken, o anlar cep telefonu ile görüntülendi.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

İHA

Kiracı-ev sahibi anlaşmazlığında bir kez daha şiddet görüntüleri ortaya çıktı.



İstanbul'un Esenyurt ilçesine bağlı Çınar Mahallesi'nde, 5 katlı binanın en üst katında oturan Ali. S., bir süre önce 3. katta bulanan dairesini Mustafa K.'ye kiraladı.

Kıracı 'çıkmam' dedi, tartışma kavgaya dönüştü

Öncek gün saat 19.00 sıralarında ev sahibi Ali S., Mustafa K.'nin evinden çıkmasını istedi. Evden çıkmayan Mustafa K. ile ev sahibi Ali S. arasında tartışma çıktı. Büyüyerek devam eden tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü.

Sopa ve taşlarla birbirlerine saldırdılar: 6 yaralı

Kavgaya, yakınlarının da dahil olmasıyla birlikte taraflar birbirlerine sopa ve taşlarla saldırmaya başladı. Kavgada sopa ve taş isabet eden 6 kişi yaralandı. Olayda kontrolden çıkan öfkeli bir kişi araçlara sopayla vurarak içindeki kıyafetleri yerlere savurdu. Ardından başka bir kişi ise binaya taş ve sopa fırlattı.

İki taraf da şikayetçi oldu

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralılara olay yerinde müdahale etti. İfade için karakola götürülen taraflar ise birbirinden şikayetçi oldu. O anlar ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)