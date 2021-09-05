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    Esenyurt’ta, İETT otobüsü ile çarpışan motokurye etrafa saldırdı

    İETT otobüsünün çarpmasıyla yere düşen motokurye sinirlenerek olay yerine arkadaşını da çağırdı. Kuryelerin, otobüs şoförüne küfürler yağdırarak otobüsü tekmelediği anlar kameraya yansıdı.
    • DHA
    • 05.09.2021 - 12:22
    • Güncelleme : 05.09.2021 - 12:58
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    Esenyurt’ta, İETT otobüsü ile çarpışan motokurye etrafa saldırdı

    İstanbul’un Esenyurt ilçesine bağlı İstiklal Mahallesi’nde, 4 Eylül günü öğle saatlerinde, yemek servisi yapan motokurye ile İETT otobüsü çarpıştı.

    Çarpmanın etkisi ile yere düşen motokurye sinirlenince, olay yerine arkadaşını da çağırdı.

    Motokuryeler, içerisinde yolcu bulunan İETT otobüsünü tekmelemeye başladı.

    VATANDAŞLAR SAKİNLEŞTİRMEYE ÇALIŞTI

    Camlara saldıran kuryeler bir yandan da küfürler savurarak hem otobüs şoförünü hem yolcuları zor durumda bıraktı.

    Vatandaşlar, kuryeleri sakinleştirmeye çalışsa da başarılı olamadı.

    Yaşanan anlar, cep telefonu kamerası ile saniye saniye kaydedildi.

    Esenyurt’ta, İETT otobüsü ile çarpışan motokurye etrafa saldırdı ViDEO

    EKİPLER SEVK EDİLDİ

    Olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

    İki taraf da birbirinden şikayetçi olurken, otobüste maddi hasar meydana geldi.

    Esenyurt’ta, İETT otobüsü ile çarpışan motokurye etrafa saldırdı #1

    Esenyurt’ta, İETT otobüsü ile çarpışan motokurye etrafa saldırdı #2

    Esenyurt’ta, İETT otobüsü ile çarpışan motokurye etrafa saldırdı #3

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