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Esenyurt'ta iki kişi sokak ortasında birbirine girdi
Sokak ortasında kavga eden iki kişinin birbirine bıçak ve tabureyle saldırdığı korku dolu anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
- 04.06.2022 - 10:07
- Güncelleme : 04.06.2022 - 11:01
İstanbul'un Esenyurt ilçesi İnönü Mahallesi’nde iki kişi arasında bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı.
İHA'nın haberine göre; sokakta çıkan kavgada, şahıslardan biri, tartıştığı adama bıçakla saldırdı.
Bıçağı görünce tabureyle karşılık verdi
Diğeri ise tabure ile karşılık verdi.Dakikalarca süren olayda şans eseri yaralanan olmazken, kavga çevredeki vatandaşların araya girmesi ile son buldu.
Esenyurt'ta iki kişi sokak ortasında birbirine girdi VİDEO