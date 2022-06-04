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Esenyurt'ta iki kişi sokak ortasında birbirine girdi

Esenyurt'ta iki kişi sokak ortasında birbirine girdi

Sokak ortasında kavga eden iki kişinin birbirine bıçak ve tabureyle saldırdığı korku dolu anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.