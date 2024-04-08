Esenyurt'ta iş yeri kurşunladı! Yetmedi mesaj attılar Esenyurt’ta bir işletmenin sahibinden 10 milyon lira haraç isteyen ancak istediğini alamayan şahıslar, iş yerine kurşun yağdırdı.

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İHA

Esenyurt Doğan Araslı Bulvarı'nda cadde üzerindeki işletme sahibinden 10 milyon lira haraç isteyen bir grup, istediklerini alamadı.

Bunun üzerine gece saatlerine işletmeye gelen saldırganlar, cadde üzerindeki işletmeye 9 el ateş etti.

Saldırganlar, işletmeyi kurşunladıktan sonra iş yeri sahibine yabancı bir numaradan, "Bir dahakine dükkanına değil sana gelecek mermiler. Sen bizi ciddiye almadın" şeklinde mesaj atarak tehdit etti.

Dehşet anları kamerada

İşletmenin kurşunlandığı anlar, güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, saldırganın cadde üzerine gelip işletmeyi kurşun yağdırdığı anlar yer aldı.

Saldırganın, işletmeye art arda ateş ettikten sonra koşarak olay yerinden uzaklaştığı görüldü. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis sevk edildi.

İşletmecinin, kendisinden 10 milyon lira haraç isteyip dükkanını kurşunlayan saldırganlardan şikayetçi olduğu öğrenildi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)