Hasibe Eren'den Engin Günaydın itirafı

Avrupa Yakası'nda canlandırdığı Makbule karakteriyle hafızalarda yer edinen Hasibe Eren, geçen yılların ardından hem senarist hem başrol Gülse Birsel ile Makbule'nin partneri Engin Günaydın hakkında konuştu.

"DOĞAÇLAMA YOK"

Hasibe Eren, "Gülse Birsel'in işlerinde herkes çok doğaçlama var sanıyor ama öyle değil. Sahneleri birebir ezberleyip oynarız çünkü o şaka öyle çalışıyordur.

Engin Günaydın birebir ezber yapamaz. Ama o noktada bir şeyler katar ve çok daha komik bir şey çıkarır. O anlarda karşısında durmak çok zor. Gülmekten perişan olursun.' açıklamasında bulundu.