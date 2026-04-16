Seda Sayan eşi Çağlar Ökten’i kendisine nasıl aşık ettiğini anlattı

7. evliliğini 2022 yılında Çağlar Ökten ile dünyaevine girerek yapan ünlü şarkıcı Seda Sayan, bu evliliği ile adından söz ettiriyor.

Kendisinden 25 yaş küçük eşi Çağlar Ökten'i nasıl tavladığını dile getiren Seda Sayan, sözleriyle gündem oldu.

"EĞİLDİM PAÇA ALDIM"

Seda Sayan, "Eşim o dönem ENBE Orkestrası'nın solistiydi. Sonra biz onu transfer ettik yaptığımız televizyon programına. Sponsor kıyafet gönderdi. Biz de yeni beraber olmaya başladık. Kıyafetleri deniyordu, ben de 'Ben o paçayı alırım' dedim ona. Şimdi o da kaldı. O kadar güzel paça boyu alırım ki aklınız durur. Eğildim paça aldım." dedi.

"ÇAĞLAR ÇOK SONRA ANLATIYOR"

Sözlerine devam eden Sayan, "Çağlar bana çok sonra anlatıyor. Diyor ki 'Bir baktım Seda Sayan yerde paça ölçümü alıyor'. Kendi kendine 'Sen ne kadar şanslı adamsın Seda Sayan senin paçanın boyunu alıyor.' demiş. Oysa ki benim için çok doğal bir şey. Aslında lafı şuraya getireceğim; erkeğe çok ufak bir şey yaptığında onun kalbini kazanabiliyorsun." diye konuştu.