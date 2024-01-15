İHA

Esenyurt Yeşilkent Mahallesi'nde, saat 10.00 sıralarında 2022 Sokak'ta bulunan İSKİ’ye ait rögar kapağının patlaması sonucu iki evi su bastı.

Evlerde hasar meydana gelirken, ev içerisinde bulunan çoğu eşya kullanılamaz hale geldi.

"İki senedir üst üste rögar patlıyor"

Evi hasar gören Dilek Sural,

Sürekli rögar patlıyor her seferinde böyle mağdur oluyoruz, evlerimiz mahvoluyor. İki senedir üst üste rögar patlıyor evimiz lağım suyu içinde kalıyor. Mağdur durumdayız, benim evimin alt katı komple su içinde, yatak, yorgan, döşeklerimiz eşyalarımızın hepsi su içinde kaldı. Hiçbir şeyimiz kalmadı iki seferdir bu şekilde mağdur oluyoruz. Artık bir şeyler yapsınlar sürekli rögar taşıyor ve evimiz su içinde kalıyor.