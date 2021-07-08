Esenyurt'ta minibüsçü ile düğün konvoyunun yol verme kavgası

Esenyurt'ta minibüsçü ile düğün konvoyunun yol verme kavgası

Taraflar arasında trafikte çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Minibüsün yolunu kesen düğün konvoyundaki kişiler, şoförü darbetti.

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde, minibüs şoförüyle düğün konvoyu arasında yol verme nedeniyle tartışma başladı.

Tartışma, konvoydaki şahısların minibüsün önünü kesmesiyle hararetlendi.

KONVOYU BIRAKIP ŞOFÖRE SALDIRDILAR

Araçlarından inen onlarca şahsın etrafını sardığı minibüs şoförü, tokat ve yumrukların hedefi oldu. Bir süre sonra çevredeki vatandaşların müdahale etmesiyle sakinleşen kavga, konvoydaki şahısların araçlarına binmesiyle son buldu.

Yaşanan o anlar ise çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.