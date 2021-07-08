Euro
10.2669
0.16%
Dolar
8.6873
0.02%
Altın
502.01
-0.35%
Borsa
1.391
0%
Bitcoin
291.253
-2.83%
EXEN Coin
26.63
-1.69%
24ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 24 C

    Esenyurt'ta minibüsçü ile düğün konvoyunun yol verme kavgası

    Taraflar arasında trafikte çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Minibüsün yolunu kesen düğün konvoyundaki kişiler, şoförü darbetti.
    • İHA
    • 08.07.2021 - 09:27
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Esenyurt'ta minibüsçü ile düğün konvoyunun yol verme kavgası

    İstanbul'un Esenyurt ilçesinde, minibüs şoförüyle düğün konvoyu arasında yol verme nedeniyle tartışma başladı.

    Tartışma, konvoydaki şahısların minibüsün önünü kesmesiyle hararetlendi.

    KONVOYU BIRAKIP ŞOFÖRE SALDIRDILAR

    Araçlarından inen onlarca şahsın etrafını sardığı minibüs şoförü, tokat ve yumrukların hedefi oldu. Bir süre sonra çevredeki vatandaşların müdahale etmesiyle sakinleşen kavga, konvoydaki şahısların araçlarına binmesiyle son buldu.

    Yaşanan o anlar ise çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

    Esenyurt ta minibüsçü ile düğün konvoyunun yol verme kavgası #1

    Esenyurt ta minibüsçü ile düğün konvoyunun yol verme kavgası #2

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir