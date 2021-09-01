Minibüste, maskesini burnuna çekmeyen bir kadın, yaşlı bir kadın tarafından hakaret edilerek uyarıldı. Diğer yolcuların üsluba tepki göstermesiyle büyüyen tartışma, kameraya yansıdı.

İstanbul’un Esenyurt ilçesinde, 31 Ağustos günü öğle saatlerinde, bir minibüste maske tartışması yaşandı.

Maskeyi doğru bir şekilde takmayıp burnu açık seyahat eden kadın, minibüse binen yaşlı bir kadın yolcu tarafından uyarıldı.

Yaşlı kadın, maskeyi doğru takmayan kadına hakaretler ederek tepki gösterince, olaya diğer yolcular da müdahale etti.

HAKARETLERLE KANDİNİ SAVUNDU

Yaşlı kadının üslubuna sinirlenen vatandaşlar, kadını uyarınca olay büyüdü.

Gelen tepkiler karşısında daha fazla öfkelenen yaşlı kadın, diğer yolculara da hakaretler savurarak kendini savundu.

Yaşanan anlar, bir yolcunun cep telefonu kamerası ile saniye saniye kaydedildi.

SOSYAL MESAFEYE UYULMADI

Görüntülerde maske tartışması yaşanan minibüste, sosyal mesafe kurallarına uyulmadığı görüldü.

Minibüs içinde başlayan kavga, yaşlı kadının otobüsten inmesiyle sonra erdi.

Esenyurt’ta, minibüste ‘maskeyi burnuna çek’ tartışması VİDEO

