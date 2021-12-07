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    Esenyurt'ta motosiklet yayaya çarptı

    Karşıdan karşıya geçmek isteyen bir adam, kendisine çarpan motosiklet nedeniyle hastanelik oldu. Kaza anı kameraya yansıdı.
    • DHA
    • 07.12.2021 - 10:20
    • Güncelleme : 07.12.2021 - 10:56
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    Esenyurt'ta motosiklet yayaya çarptı

    İstanbul'un Esenyurt ilçesindeki Cumhuriyet Mahallesi'nde motosikletle caddede seyir halinde olan kurye M. Emin B., yolun karşısına geçen İrfan A.'ya çarptı.

    METRELERCE SÜRÜKLENDİLER

    İrfan A. isimli şahıs, çarpmanın şiddeti ile metrelerce sürüklendi. Motosikletli kurye ise yola savruldu. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar ise yaralıların yardımına koştu.

    HASTANEYE KALDIRILDILAR

    Olay yerine gelen sağlık ekibi, yaralanan motosiklet sürücüsü ile yayayı Esenyurt'ta bulunan özel bir hastaneye götürdü.

    Esenyurt'ta motosiklet yayaya çarptı

    Esenyurt ta motosiklet yayaya çarptı #1

    Esenyurt ta motosiklet yayaya çarptı #2

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