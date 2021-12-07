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- Esenyurt'ta motosiklet yayaya çarptı
Esenyurt'ta motosiklet yayaya çarptı
Karşıdan karşıya geçmek isteyen bir adam, kendisine çarpan motosiklet nedeniyle hastanelik oldu. Kaza anı kameraya yansıdı.
- DHA
- 07.12.2021 - 10:20
- Güncelleme : 07.12.2021 - 10:56
İstanbul'un Esenyurt ilçesindeki Cumhuriyet Mahallesi'nde motosikletle caddede seyir halinde olan kurye M. Emin B., yolun karşısına geçen İrfan A.'ya çarptı.
METRELERCE SÜRÜKLENDİLER
İrfan A. isimli şahıs, çarpmanın şiddeti ile metrelerce sürüklendi. Motosikletli kurye ise yola savruldu. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar ise yaralıların yardımına koştu.
HASTANEYE KALDIRILDILAR
Olay yerine gelen sağlık ekibi, yaralanan motosiklet sürücüsü ile yayayı Esenyurt'ta bulunan özel bir hastaneye götürdü.
Esenyurt'ta motosiklet yayaya çarptı