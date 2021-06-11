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- Esenyurt'ta önce araçlara çarptı, sonra bıçakla saldırdı
Esenyurt'ta önce araçlara çarptı, sonra bıçakla saldırdı
- İHA
- 11.06.2021 - 10:03
İstanbul’un Esenyurt ilçesi Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde bir sürücü, aracıyla seyir halindeyken park halindeki araçlara çarptı.
Kaza sonrası araçlarının başına gelen ve kaza ile ilgili rapor tutmak isteyen araç sahipleri, uyuşturucu madde etkisinde olabileceği iddia edilen gencin sözlü saldırılarına maruz kaldı.
ARAÇ SAHİPLERİNE BIÇAK ÇEKTİ
Kaza raporu tutulmamasını istemeyen şahıs, araç sahiplerine bıçak çekti.
Araç sahipleri tarafından etkisiz hale getirilmeye çalışan şahıs, dakikalarca direnerek araç sahiplerine zor anlar yaşattı.
O anlar güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi.
KÜFÜRLER SAVURDU
Çevredeki vatandaşların durumu haber vermesi üzerine tartışmanın yaşandığı alana gelen polis ekipleri, olaya müdahale etmek isteyince ortalık karıştı.
Polis ekiplerine teslim olmak istemeyen şahıs, ekiplere direnerek etrafa tehdit ve küfürler savurdu.