Çalıntı otomobil ile polis çevirmesine takılan ve 'dur' ihtarına uymayarak kaçan 3 hırsız, kovalamaca sonrası aracı bırakarak kayıplara karıştı.

İstanbul'un Esenyurt ilçesine bağlı Pınar Mahallesi'nde devriye gezen polis ekipleri içerisinde 3 kişinin bulunduğu 34 UJ 2301 plakalı panelvan minibüsten şüphelenerek 'dur' ihtarında bulundu.

Polisin ikazlarına aldırış etmeyen şüpheliler ise kaçmaya başladı.

KOVALAMACA YAŞANDI

Polis ekipleri bir yandan şüphelileri kovalarken, bir yandan da kaçış güzergahındaki ekiplere anons yaparak uyarıda bulundu. Bu sırada şüpheliler panelvanda bulunan çekiç, levye ve yangın tüpünü yola fırlattı.

Esenyurt'ta otomobil hırsızları ve polis arasında kovalamaca

YAYA OLARAK KAÇIP, KAYIPLARA KARIŞTILAR

Bir süre kaçan şüpheliler, Ahmet Arif Caddesi'ne geldiği sırada polisi görünce toprak alana girerek panelvanı bıraktı. Yaya olarak kaçmaya devam eden şüphelilerin bıraktığı panelvan ise aniden hareket ederek tel korkuluklara çarptı.

Polisin havaya uyarı ateşine de aldırış etmeyen şüpheliler, izlerini kaybettirdi.

ARAÇ ÇALINTI ÇIKTI

Polis, kaçan şüphelileri yakalamak için bölgede geniş çaplı araştırma başlattı. Ekipler, yaptıkları incelemede panelvanın çalıntı olduğunu tespit etti. Şüphelilerin kaçarken bıraktıkları eldivenler ise dikkat çekti.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

GÖRGÜ TANIĞI: 3 KİŞİ GÖRDÜM

Şüphelilerin panelvanı terk ettiği sokakta oturan Nihat Çelik, "Ben işten gelmiştim. Bir baktım, siren sesleri. Daha sonra buradan kaçan 3 kişi gördüm. Sonra da polis gördüm, havaya uyarı ateşi açtı. Şahıslar kaçtı, bir tane polis yere düştü. Daha sonra ekip araçları geldi. Kovalamaca oldu herhalde, aracı burada bıraktılar" dedi.