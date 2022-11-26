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    Esenyurt'ta otomobilin çarptığı Aleyna Nur Gökçe hayatını kaybetti

    Evine giderken direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil sürücüsünün kaldırıma çıkan aracın çarptığı Aleyna Nur Gökçe hayata tutunamadı.
    • 26.11.2022 - 11:05
    • Güncelleme : 26.11.2022 - 11:26
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    Esenyurt'ta otomobilin çarptığı Aleyna Nur Gökçe hayatını kaybetti

    İstanbul'un Esenyurt ilçesinde 8 Kasım günü metrobüsten inen 21 yaşındaki Aleyna Nur Gökçe evine dönmek için yolunda ilerledi.

    Bu sırada hızla ilerleyen sürücü Sezer H'nin otomobiliyle çarpması sonucu otomobil ile duvar arasında sıkışan genç kız ağır yaralandı.

    Kaza sonrasında ağır yaralanan Gökçe, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılırken olay yerinden kaçan şüpheli bir süre sonra yakalandı.

    Şüpheli tutuklandı

    Olay sonrası serbest bırakılan sürücü Sezer H. ise savcılığın karara itirazda bulunması sonrasında yeniden yakalanarak tutuklanmıştı.

    Otomobilin çarptığı Aleyna Nur Gökçe hayatını kaybetti VİDEO

    Genç kız hayatını kaybetti

    Gökçe, sabah saatlerinde kaldırıldığı hastanede verdiği 18 günlük yaşam savaşını kaybetti.

    14 yıl önce başka birini öldürdü

    DHA'nın haberine göre, Sezer H. 'nin, 14 yıl önce de 66 yaşındaki Satı Yılmaz'a çarparak ölümüne neden olduğu ortaya çıkmıştı.

    Esenyurt ta otomobilin çarptığı Aleyna Nur Gökçe hayatını kaybetti #1


    Esenyurt ta otomobilin çarptığı Aleyna Nur Gökçe hayatını kaybetti #2

    Esenyurt ta otomobilin çarptığı Aleyna Nur Gökçe hayatını kaybetti #3

    Esenyurt ta otomobilin çarptığı Aleyna Nur Gökçe hayatını kaybetti #4

    Esenyurt ta otomobilin çarptığı Aleyna Nur Gökçe hayatını kaybetti #5

    Esenyurt ta otomobilin çarptığı Aleyna Nur Gökçe hayatını kaybetti #6

    Esenyurt ta otomobilin çarptığı Aleyna Nur Gökçe hayatını kaybetti #7

    Esenyurt ta otomobilin çarptığı Aleyna Nur Gökçe hayatını kaybetti #8

    Esenyurt ta otomobilin çarptığı Aleyna Nur Gökçe hayatını kaybetti #9


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