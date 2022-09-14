Park yeri nedeniyle 2 kişi arasında çıkan kavga, ailelerin de araya girmesiyle büyüdü. Tarafların birbirlerine saldırdıkları anlar, cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

İstanbul’un Esenyurt ilçesine bağlı İncirtepe Mahallesi’nde, geçen pazar günü park yeri nedeniyle çıktığı ileri sürülen tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

Tarafların ailelerinin de kavgaya karışmasıyla ortalık bir anda karıştı. Tekme ve yumruklar havada uçuştu.

Kavga anları, saniye saniye cep telefonu kamerası ile kayda alındı.

Polis ekipleri, kalabalığı dağıttı

İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. DHA’nın haberine göre; polislerin müdahalesi ile öfkeli kalabalık dağıldı. Olayda kimsenin yaralanmadığı öğrenildi.

Tarafların birbirlerinden şikayetçi olduğu öğrenildi.

Esenyurt’ta park yeri kavgasında yumruklar konuştu VİDEO

