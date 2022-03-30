İBB'nin düzenlediği Pinhani müzik grubunun sahne aldığı konserde, laf atma sebebiyle iki grup tekme tokat birbirine girdi.

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde 27 Mart Pazar günü Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) bağlı Kültür AŞ'nin düzenlediği 'İstanbul Kavuştayı' etkinlik serisi kapsamında Pinhani grubu, Cumhuriyet Meydanı'nda konser verdi.

İKİ GRUP BİRBİRİNE GİRDİ

Konser için meydanı dolduran kalabalık içindeki iki grup, iddiaya göre laf atma sebebiyle birbirleriyle tartışmaya başladı.

Tartışma kısa süre içinde tekmeli yumruklu kavgaya dönüştü.

Esenyurt'ta Pinhani konserinde kavga çıktı VİDEO











