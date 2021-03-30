Dükkan önüne park edilen kamyonun sebep olduğu kavgada balta, taş ve sopalar kullanıldı.

İstanbul'un Esenyurt ilçesine bağlı Bağlarçeşme Mahallesi'nde bir iş yerinin önüne kamyonun park edilmesi üzerine, dükkan sahipleri ile kamyondakiler arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine iki taraf da yakınlarını çağırdı.

BALTALARLA BİRBİRLERİNE SALDIRDILAR

Tartışma kısa sürede balta, taş ve sopaların kullanıldığı kavgaya dönüştü. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çıkan kavgada, yaralanan kişiler, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

O ANLAR KAMERADA

Bölgey gelen polis ekipleri, kavgayı güçlükle yatıştırıp olaya karışanları gözaltına aldı. Yaşanan kavga anları ise çevredeki vatandaşların cep telefonu ve güvenlik kameralarına yansıdı.

Esenyurt'ta sokak ortasında park kavgası VİDEO