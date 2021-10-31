Bağlarçeşme Mahallesi’nde bir tuhafiyede sahte para verip dolandırıcılık yapmaya kalkan 3 kadın, yakalanınca esnafa kaldırım taşıyla vurmaya kalkıştı.

İstanbul’un Esenyurt ilçesine bağlı Bağlarçeşme Mahallesi’nde, bir tuhafiyeye müşteri gibi gelen 3 kadın sahte parayı uzattığı esnaftan tepki görünce tantanacılık yöntemiyle dolandırıcılığa kalkıştı.

Kadınlar durumu anlayıp tartışma çıkardı.

Çevredeki komşu esnaf da duruma tepki gösterince durumla baş edemeyeceğini anlayan kadınlar, esnafa kaldırım taşı ile vurmaya kalkıştı.

Esnaf tarafından tartaklanan kadınlar, olay yerinden hızla uzaklaştı.

Aynı kadınların daha önce de Esenyurt’ta yakalanınca vatandaş müdahale etmesin diye üstlerini çıkardıkları ve daha sonra kaçtıkları söylenildi.

KAMERAYA YANSIDI

Yaşanan anlar, saniye saniye güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Olay anları ise iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, kadınların esnafla tartışması, esnafın tepki göstermesi ve sonrasında ise yine şüpheli kadının esnafa kaldırım taşı ile vurmaya çalışması yer aldı. Ayrıca, diğer esnafın kadınları tartaklamasıyla kaçmaları görüldü.

Esenyurt’ta, ‘tantanacı’ dolandırıcılar esnafa kaldırım taşıyla vurmaya kalktı ViDEO

“PARA ÜSTÜNÜ ALMAYA ÇALIŞIP KAFA KARIŞTIRIYORLAR”

Yaşanan anları anlatan Serkan Baykuş isimli esnaf, şu sözleri kullandı:

“Bizim çalışanlar içerideydi serum almaya kalkışıyor içeriden 200 lira verip para üstünü almaya çalışıp kafa karıştırıyorlar. Para üstünü veriyorsunuz 50 lira vermedin 100 lira vermedin diyorlar. Sürekli aynı yöntemi yapmaya çalışıp para alıyorlar. Biz fark edince bir anda üzerlerini çıkarmaya başlıyorlar müdahale etmememiz için. Sonra da kaçıyorlar. Daha önce de bu çok olay olmuştu.”