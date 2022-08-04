Esenyurt'ta telefon hırsızı kamerada

Bir hırsız, caddede oturan çocuğun elindeki telefonu alarak kaçtı. Küçük çocuk koşan hırsızın arkasından bakakalırken hırsız, kısa sürede yakalandı.

İstanbul’un Esenyurt ilçesi Pınar Mahallesi Fikri Sönmez Caddesi üzerindeki bir marketin önünde oturan çocuğun yanına İbrahim B. geldi.

Sessiz bir şekilde telefon ile oynayan çocuğa yanaşan İbrahim B., bir anda harekete geçti.

Hırsızın arkasından bakakaldı

Küçük çocuğun telefonunu kapan İbrahim B., koşmaya başladı.

İHA’nın haberine göre çocuk ise kaçan hırsızın arkasından bakakaldı.

Kısa sürede yakalandı

Hırsızlık anı ise çevredeki bir marketin güvenlik kamerasıyla kaydedildi.

İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri de, İbrahim B.'yi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı.