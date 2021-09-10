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    Esenyurt'ta yol kavgası cinayetle bitti

    Yol meselesi yüzünden iki sürücü arasında çıkan kavgada kafasına balta ile vurulan Ömer Ulupınar, yaşamını yitirdi.
    • DHA
    • 10.09.2021 - 13:29
    • Güncelleme : 10.09.2021 - 14:01
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    Esenyurt'ta yol kavgası cinayetle bitti

    İstanbul'un Esenyurt ilçesine bağlı Ispartakule Caddesi üzerinde, çekici sürücüsü Ömer Ulupınar ile kamyon sürücüsü yol verme yüzünden tartışma yaşadı.

    İki tarafın birbirine küfretmesi üzerine tartışma kavgaya dönüştü.

    BALTAYLA ÇEKİCİYİ ÖLDÜRDÜ

    Kavga çevredekilerin müdahalesiyle son bulurken, sürücüler bir süre sonra yeniden birbirine girdi. Aracından balta alan kamyon sürücüsü, Ulupınar'ın kafasına vurdu. Kamyon sürücüsü olay yerinden kaçarken, bölgeye polis ve sağlık ekipleri geldi. Çekici sürücüsü Ulupınar hayatını kaybetti.

    Esenyurt ta yol kavgası cinayetle bitti #1

    SALDIRGAN ARANIYOR

    Polis ekipleri baltalı saldırganı yakalamak için çalışma başlattı. Yaşanan panik anları ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

    "ARKASINDAN KOŞUP, BOYNUNA VURDU"

    Olay anını anlatan Mustafa Toptaş, "Trafikte bir yol verme kavgası oldu. Araya girdik. Tekrar kavga başladı. 3 kişiden biri arabadan kesici bir alet aldı. Çekiç gibi bir şeydi. Arkasından koşup boynuna doğru vurdu. Ağabey yere yığıldı, orada vefat etti." dedi.

    Esenyurt ta yol kavgası cinayetle bitti #2

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