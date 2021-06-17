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    Esenyurt'ta yol verme kavgaları kamerada

    Aynı bulvar üzerinde yol verme nedeniyle çıkan iki farklı kavgada önce balta sonra sopa kullanıldı.
    • DHA
    • 17.06.2021 - 10:24
    • Güncelleme : 17.06.2021 - 11:05
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    Esenyurt'ta yol verme kavgaları kamerada

    Dün akşam saatlerinde İstanbul'un Esenyurt ilçesine bağlı Doğan Araslı Bulvarı'nın farklı noktalarında yol verme kavgaları yaşandı.

    BALTAYLA SALDIRMAYA ÇALIŞTI

    İlk kavgada, hafif ticari araç şoförü ile kamyonet şoförü arasında yol verme tartışması başladı. Tartışma, iki tarafın birbirine hakaret etmesiyle kavgaya dönüştü. Hafif ticari aracın şoförü, arabasından aldığı balta ile tartıştığı kişinin üzerine koşmaya başladı. Baltalı saldırganı araya girenler engelledi.

    Esenyurt ta yol verme kavgaları kamerada #1

    SOPAYLA DARBETTİ

    İkinci olayda ise servis aracının şoförü, hafif ticari aracın şoförü ile tartıştı. Aracın yanına giden servis şoförü, içeride oturan kişiye yumruk attı. Araçtaki bir yolcu, aşağı inerek araya girdi. Aldığı yumruk darbelerinin ardından aracından inen hafif ticari aracın şoförü, eline aldığı sopa ile tartıştığı kişiye saldırdı.

    Esenyurt'ta yol verme kavgaları kamerada VİDEO

    Esenyurt ta yol verme kavgaları kamerada #2

    Esenyurt ta yol verme kavgaları kamerada #3

    Esenyurt ta yol verme kavgaları kamerada #4

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