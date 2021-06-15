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    Esenyurt’ta yolcular, kendilerini almayan otobüsün önünü kesti

    Esenyurt’ta yolcular, kendilerini almayan otobüsün önünü kesti

    Koronavirüs önlemleri nedeni ile tam kapasite yolcu sayısına ulaşan otobüs şoförü, durakta bekleyen yolcuları almayınca gerginlik yaşandı. Yolcular, kendilerini almayan otobüsün önünü kesti.
    • İHA
    • 15.06.2021 - 09:30
    • Güncelleme : 15.06.2021 - 10:03
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    İstanbul’un Esenyurt ilçesi Doğan Araslı Durağı mevkisinde, yolcu alma sınırına ulaşan belediye otobüsü kapılarını kapadı.

    Koronavirüs kurallarına uyarak tam kapasite yolcu aldığı için kapıları kapatan otobüs şoförü, durakta bekleyen yolcuların tepkisi ile karşılaştı.

    KAMERAYA YANSIDI

    Sinirlenen yolcular, otobüsün önünü keserek tepki gösterdi.

    Vatandaşlar ile otobüs şoförü arasında tartışma yaşandı.

    O anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile saniye saniye kaydedildi.

    Esenyurt’ta yolcular, kendilerini almayan otobüsün önünü kesti VİDEO

    Esenyurt’ta yolcular, kendilerini almayan otobüsün önünü kesti #1

    Esenyurt’ta yolcular, kendilerini almayan otobüsün önünü kesti #2

    Esenyurt’ta yolcular, kendilerini almayan otobüsün önünü kesti #3

    Esenyurt’ta yolcular, kendilerini almayan otobüsün önünü kesti #4

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