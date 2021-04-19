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    Esenyurt'taki baskında tuvalet kağıdını maske olarak kullandı

    Yasağa rağmen açık tutularak okey oynatılan kahvehaneye düzenlenen baskın sırasında 10 kişiye para cezası yazılırken, saklandığı tuvaletten çıkan kişinin yüzüne tuvalet kağıdı sardığı görüldü.
    • DHA
    • 19.04.2021 - 09:27
    • Güncelleme : 19.04.2021 - 10:37
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    Esenyurt'taki baskında tuvalet kağıdını maske olarak kullandı

    Koronavirüs ile mücadelede tedbirler sıkılaştırılarak devam ederken, polis ekipleri de denetimlerini sürdürüyor.

    İstanbul Esenyurt'taki Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde bir kahvehanenin kısıtlama saatinde açık olduğunu öğrenen Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.

    Kıraathaneye baskın düzenleyen polisler, içeride 10 kişi olduğunu ve oyun oynadığını tespit etti.

    TUVALETE SAKLANDILAR

    Polisin geldiğini fark eden 2 kişi, ışıklarını kapattıkları tuvalete saklandı. Polis ekipleri içeride arama yaptı. Tuvaletin kapısının kilitli olduğunu fark eden ekipler, içerdekilere kapıyı açmalarını söyledi.

    Esenyurt'taki baskında tuvalet kağıdını maske olarak kullandı VİDEO

    Esenyurt taki baskında tuvalet kağıdını maske olarak kullandı #1

    MASKE YERİNE TUVALET KAĞIDI

    Tuvaletin içinde karanlıkta saklanan 2 kişi, kapıyı açarak dışarı çıktı. Tuvaletten çıkan bir kişinin, tuvalet kağıdını maske olarak yüzüne takması dikkat çekti.

    Esenyurt taki baskında tuvalet kağıdını maske olarak kullandı #2

    10 KİŞİYE CEZA YAZILDI

    Durumu fark eden polis ekipleri, yüzüne tuvalet kâğıdı takan kişiye maske getirdi. Polis ekipleri yaptıkları baskında herkesi maske takmaları konusunda uyardı. Koronavirüs tedbirlerini ihlal eden kahvehane sahibi ile 9 kişiye para cezası kesildi.

    Esenyurt taki baskında tuvalet kağıdını maske olarak kullandı #3

    Esenyurt taki baskında tuvalet kağıdını maske olarak kullandı #4

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    Esenyurt taki baskında tuvalet kağıdını maske olarak kullandı #6

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    Esenyurt taki baskında tuvalet kağıdını maske olarak kullandı #8

    Esenyurt taki baskında tuvalet kağıdını maske olarak kullandı #9

    Esenyurt taki baskında tuvalet kağıdını maske olarak kullandı #10

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