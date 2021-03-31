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    Esenyurt'taki bisiklet hırsızı, apartman kamerasına yansıdı

    9'uncu kattan çaldığı bisikleti merdivenlerden indirerek çalan hırsız, güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Yakalanan hırsızlık şüphelisi, gözaltına alındı.
    • DHA
    • 31.03.2021 - 13:11
    • Güncelleme : 31.03.2021 - 13:33
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    Esenyurt'taki bisiklet hırsızı, apartman kamerasına yansıdı

    İstanbul Esenyurt'ta 15 Ocak'ta Mevlana Mahallesi'ndeki bir sitede küçük yaştaki S.Ö (14). ailesiyle birlikte yaşadığı apartman dairesinin kapısında kilitli bulunan bisikletinin çalındığını fark edince polisi aradı.

    İhbar üzerine Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı.

    Yapılan çalışmaların ardından şüphelinin Devrim Ş.(32) olduğu belirlendi.

    TUTUKLANDI

    Şüpheli, polis ekiplerince kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.  Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

    MERDİVENDEN İNDİRDİ

    Apartmanın güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde ise şüpheli Devrim Ş. sitenin kapısında bekliyor, ardından apartmana giren bir kuryenin peşinden siteye giriyor. Sonrasında dokuzuncu kattaki bisikleti alarak merdivenlerden indiriyor.

    Esenyurt'taki bisiklet hırsızı, apartman kamerasına yansıdı VİDEO

    Esenyurt taki bisiklet hırsızı, apartman kamerasına yansıdı #1

    Esenyurt taki bisiklet hırsızı, apartman kamerasına yansıdı #2

    Esenyurt taki bisiklet hırsızı, apartman kamerasına yansıdı #3

    Esenyurt taki bisiklet hırsızı, apartman kamerasına yansıdı #4

    Esenyurt taki bisiklet hırsızı, apartman kamerasına yansıdı #5

    Esenyurt taki bisiklet hırsızı, apartman kamerasına yansıdı #6

    Esenyurt taki bisiklet hırsızı, apartman kamerasına yansıdı #7

    Esenyurt taki bisiklet hırsızı, apartman kamerasına yansıdı #8

    Esenyurt taki bisiklet hırsızı, apartman kamerasına yansıdı #9

    Esenyurt taki bisiklet hırsızı, apartman kamerasına yansıdı #10

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