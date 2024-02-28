Eşinin tehditlerinin ardından kaybolan kadın, Sakarya Nehri'nde ölü bulundu 16 gün önce eşinin kendisini darbettiğini ve öldüreceğini söyledikten sonra kaybolan kadının cansız bedeni Sakarya Nehri’nden çıktı.

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DHA

Sakarya'da kayıplara karışan kadından acı haber geldi...

Adapazarı ilçesinde yaşayan 56 yaşındaki Leyla Demir, 13 Şubat'ta 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp eşi S.D.'nin kendisini darbettiğini ve öldüreceğini ihbar etti.

Adrese giden jandarma ekipleri, Leyla Demir’i bulamadı.

İlk gün başörtüsü ve telefonu nehir kenarında bulundu

Şüpheyle gözaltına alınan S.D., jandarmadaki sorgusunun ardından serbest bırakıldı.

Leyla Demir’in bulunması için 13 Şubat akşamı çalışma başlatıldı. Aramaların ilk gününde kadının başörtüsü ve cep telefonu, evlerinin yakınındaki Sakarya Nehri’nin kenarında bulundu.

16'ncı günde cansız bedenine ulaşıldı

Jandarma Arama Kurtarma (JAK), AFAD, İHH, SAKE ve dalgıç polislerin katıldığı arama çalışmalarının 16’ncı gününde, bugün saat 12.30 sıralarında Leyla Demir’in Sakarya Nehri’nde cansız bedeni bulundu.

Evinden yaklaşık 17 kilometre uzaklıkta Söğütlü ilçesine bağlı Aktefek köyü mevkiinde bulunan Demir’in cenazesi, ekipler tarafından kıyıya çıkarıldı.

Soruşturma devam ediyor

Leyla Demir'in cenazesi, Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk kampüsündeki Adli Tıp Kurumu Ön Otopsi Merkezi’ne kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)