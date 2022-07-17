Eski milletvekili Ali Sezal yaşamını yitirdi

21 ve 22'nci dönemde Kahramanmaraş milletvekili olan Ali Sezal, akciğer kanseri nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Eski Kahramanmaraş milletvekili, belediye başkanı ve spor klubü yönteciliği yapan 76 yaşındaki Ali Sezal, akciğer kanseri nedeniyle bir süredir tedavi görüyordu.

Tedavisi yanıt vermeyen Sezal, bugün hayatını kaybetti.

AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Cihat Sezal'ın da babası olan Ali Sezal,1989 yılında 2 dönem belediye başkanlığı yapmayı tercih edip, ardından da 21 ve 22'nci dönemlerde Kahramanmaraş Milletvekilliği yaptı.

Cumhurbaşkanı evinde ziyaret etmişti

Bir diğer yandan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da 10 Eylül 2021 tarihinde Kahramanmaraş'ta gerçekleştirdiği törenin ardından Ali Sezal'ı evinde ziyaret etmişti.

Yarın toprağa verilecek

Hayatını kaybeden 4 çocuk babası Ali Sezal, yarın düzenlenecek cenaze töreni ile son yolculuğuna uğurlanacak.